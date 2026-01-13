Ιράν: Ο Τραμπ κλίνει στην επέμβαση, ο Βανς στη διπλωματία - Δασμοί 25% σε όποιον συνεργάζεται με την Τεχεράνη - Real.gr

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει μια ύστατη πρόταση του Ιράν για εμπλοκή σε διπλωματικές συνομιλίες με στόχο τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να κλίνει προς την έγκριση νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά της Τεχεράνης, αναφέρει η Wall Street Journal. επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ορισμένοι ανώτεροι σύμβουλοι της κυβέρνησης, με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο J.D. Vance, παροτρύνουν τον Τραμπ να δοκιμάσει πρώτα τη διπλωματία, πριν προβεί σε αντίποινα κατά του Ιράν για τη δολοφονία διαδηλωτών στη διάρκεια μιας εξέγερσης δύο εβδομάδων, που ξέσπασε λόγω της καταρρέουσας οικονομίας και της καταστολής από το καθεστώς.

Μιλώντας την Κυριακή σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη έστειλε μήνυμα στην Ουάσινγκτον μία ημέρα νωρίτερα, εκφράζοντας ετοιμότητα για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό της πρόγραμμα, το οποίο οι ΗΠΑ επιδιώκουν να περιορίσουν.

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι «μια συνάντηση οργανώνεται», υπογραμμίζοντας ωστόσο πως οι ΗΠΑ εξακολουθούν να εξετάζουν «πολύ ισχυρές επιλογές», τις οποίες θα μπορούσε να εγκρίνει ακόμη και πριν από οποιεσδήποτε συνομιλίες.

Στρατιωτικά πλήγματα, κυβερνοεπιθέσεις και κυρώσεις στο τραπέζι

Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο Τραμπ δεν έχει λάβει τελική απόφαση και αναμένεται να συναντηθεί με ανώτατους συνεργάτες του την Τρίτη. Οι επιλογές περιλαμβάνουν στρατιωτικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις του καθεστώτος, κυβερνοεπιθέσεις, νέες κυρώσεις, ενίσχυση αντικαθεστωτικών λογαριασμών στο διαδίκτυο.

Ορισμένοι αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες ότι ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα θα μπορούσαν να ενισχύσουν την προπαγάνδα του ιρανικού καθεστώτος, ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ενορχηστρώνουν μυστικά τις διαδηλώσεις, όπως μεταδίδει η Wall Street Journal.

Διαδηλώσεις με υπαρξιακή απειλή για το καθεστώς

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου και κλιμακώθηκαν από τις 8 Ιανουαρίου, με μαζική συμμετοχή σε μεγάλες πόλεις, συνιστούν δυνητικά υπαρξιακή απειλή για το καθεστώς που εγκαθιδρύθηκε μετά την επανάσταση του 1979.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά την καταστολή. Την Κυριακή, η κρατική τηλεόραση του Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα με μαζικές απώλειες εντός και εκτός νεκροτομείου κοντά στην Τεχεράνη.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Τραμπ προς το παρόν ευνοεί την επίθεση, αλλά ενδέχεται να αλλάξει στάση ανάλογα με τις εξελίξεις. Κάποιοι εκτιμούν ότι μπορεί να διατάξει πλήγματα πρώτα και να επιδιώξει σοβαρές συνομιλίες στη συνέχεια. «Ίσως χρειαστεί να δράσουμε λόγω όσων συμβαίνουν πριν από τη συνάντηση», δήλωσε ο ίδιος.

Αν και οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν αυτή τη στιγμή αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει βομβαρδιστικά, μαχητικά αεροσκάφη ή ναυτικά μέσα.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν απειλήσει με επιθέσεις κατά Αμερικανών στρατιωτών, απειλές που – αν και προς το παρόν θεωρούνται ρητορικές – λαμβάνονται σοβαρά. Παρά την αποδυνάμωση των μακράς εμβέλειας πυραύλων του Ιράν, η χώρα διατηρεί σημαντικό απόθεμα πυραύλων μικρού βεληνεκούς.

Ιράν: «Έτοιμοι για διαπραγματεύσεις αλλά και για πόλεμο»

Τη Δευτέρα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η χώρα του είναι «έτοιμη για διαπραγματεύσεις», εφόσον αυτές βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό. Προειδοποίησε όμως ότι, αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, το Ιράν είναι «πλήρως προετοιμασμένο για πόλεμο».

Σύμβουλοι επισημαίνουν ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να αποφέρουν ευνοϊκούς όρους στις ΗΠΑ, καθώς το καθεστώς βρίσκεται υπό ισχυρή λαϊκή πίεση. Ωστόσο, θα μπορούσαν επίσης να νομιμοποιήσουν μια κυβέρνηση την οποία ο Τραμπ δηλώνει ότι αντιμάχεται.

Μια τρίτη επιλογή, σύμφωνα με αναλυτές, θα ήταν η αναβολή τόσο στρατιωτικών πληγμάτων όσο και συνομιλιών, μέχρι να ενταθεί η πίεση από τις διαδηλώσεις.

Επιπρόσθετοι δασμοί 25% σε κάθε χώρα που έχει δοσοληψίες με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οποιαδήποτε χώρα έχει εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν θα υποστεί επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 25% από τις ΗΠΑ, απόφαση που χαρακτήρισε «οριστική», διευκρινίζοντας ότι «τίθεται σε ισχύ άμεσα».

Η ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου καταγράφεται εν μέσω συνεχιζόμενων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία και πληροφοριών για εκατοντάδες νεκρούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει φάσμα μέτρων, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών επιλογών, για να ενταθεί η πίεση στην Τεχεράνη, καθώς οι ηγεσίες των δυο κρατών, καθώς και του Ισραήλ, ανταλλάσσουν συνεχώς απειλές τις τελευταίες ημέρες.