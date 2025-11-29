Quantcast
Ιράν: Οι αρχές αναστέλλουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλο φράγμα εξαιτίας της ξηρασίας - Real.gr
real player

Ιράν: Οι αρχές αναστέλλουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλο φράγμα εξαιτίας της ξηρασίας

23:30, 29/11/2025
Ιράν: Οι αρχές αναστέλλουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλο φράγμα εξαιτίας της ξηρασίας

Οι αρχές έλαβαν το μέτρο αυτό καθώς το Ιράν αντιμετωπίζει μία από τις χειρότερες ξηρασίες από τότε που άρχισαν να καταγράφονται οι μετεωρολογικές μετρήσεις στην περιοχή πριν από 60 χρόνια.

Οι ιρανικές αρχές σταμάτησαν σήμερα την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ένα από τα μεγαλύτερα φράγματα της χώρας λόγω της πτώσης της στάθμης του νερού, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές έλαβαν το μέτρο αυτό καθώς το Ιράν αντιμετωπίζει μία από τις χειρότερες ξηρασίες από τότε που άρχισαν να καταγράφονται οι μετεωρολογικές μετρήσεις στην περιοχή πριν από 60 χρόνια.

“Με τη μείωση της στάθμης του νερού στο φράγμα του Καρχέχ, η παραγωγή του ηλεκτροπαραγωγικού του σταθμού κόπηκε από το εθνικό δίκτυο”, εξήγησε ο Αμίρ Μαχμουντί, διευθυντής του φράγματος και του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Στη συνέχεια, το νερό απελευθερώθηκε μέσω των βαλβίδων του φράγματος για να φθάσει σε ένα χαμηλότερο σημείο, και να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού που ζει εκεί, διευκρίνισε.

Το φράγμα που πήρε το όνομά του από το ποτάμι πάνω από το οποίο χτίστηκε, βρίσκεται στην επαρχία Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο φράγμα επιχώματος στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το IRNA.

Ο ταμιευτήρας περιέχει σήμερα ένα δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού, δήλωσε ο Μαχμουντί, διευκρινίζοντας ότι “η στάθμη του νερού είναι στα 180 μέτρα, δηλαδή 40 μέτρα χαμηλότερα από το κανονικό του επίπεδο λειτουργίας” για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Ιράν, χώρα σε μεγάλο βαθμό άνυδρη, υποφέρει εδώ και χρόνια από χρόνιες ξηρασίες και κύματα καύσωνα, τα οποία αναμένεται να επιδεινωθούν με την κλιματική αλλαγή.

Οι βροχοπτώσεις μειώθηκαν κατά περίπου 90% φέτος σε σχέση με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ταμιευτήρες που τροφοδοτούν πολλές επαρχίες έφθασαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Οι ιρανικές αρχές έχουν αρχίσει επίσης επιχειρήσεις σποράς νεφών για να προκαλέσουν βροχοπτώσεις και έχουν καταφύγει σε περιοδικές διακοπές της υδροδότησης στα νοικοκυριά ώστε να διαχειριστούν την κατανάλωση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Σοκ στον Κολώνο: Χειροπέδες σε 63χρονο για τον ξυλοδαρμό της ΑμεΑ κόρης του - «Την χτυπούσε, την έπνιγε...»

Σοκ στον Κολώνο: Χειροπέδες σε 63χρονο για τον ξυλοδαρμό της ΑμεΑ κόρης του - «Την χτυπούσε, την έπνιγε...»

22:00 29/11
Βίντεο ντοκουμέντο με το όχημα του επιχειρηματία που έτρεχε με 216 χλμ. στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Βίντεο ντοκουμέντο με το όχημα του επιχειρηματία που έτρεχε με 216 χλμ. στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

21:24 29/11
«Να μας προσέχεις από εκεί ψηλά» - Το συγκινητικό αντίο στον Ραφαήλ από φίλους και συναδέλφους του

«Να μας προσέχεις από εκεί ψηλά» - Το συγκινητικό αντίο στον Ραφαήλ από φίλους και συναδέλφους του

20:35 29/11
«Καιρική ανάπαυλα» μετά την κακοκαιρία Adel - Πότε επιστρέφουν οι βροχές - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Καιρική ανάπαυλα» μετά την κακοκαιρία Adel - Πότε επιστρέφουν οι βροχές - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

19:15 29/11
Τα 4 τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου – Χρήματα, νέες σχέσεις και διασκέδαση

Τα 4 τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου – Χρήματα, νέες σχέσεις και διασκέδαση

12:43 29/11
Κοινή Δήλωση Πατριάρχη – Πάπα: Η πίστη στο Σύμβολο της Νίκαιας αποτελεί κοινό τόπο – Τα επόμενα βήματα των δύο Εκκλησιών

Κοινή Δήλωση Πατριάρχη – Πάπα: Η πίστη στο Σύμβολο της Νίκαιας αποτελεί κοινό τόπο – Τα επόμενα βήματα των δύο Εκκλησιών

23:13 29/11
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν κόψετε το ψωμί για 10 μέρες – Θα εκπλαγείτε!

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν κόψετε το ψωμί για 10 μέρες – Θα εκπλαγείτε!

09:00 29/11
Επική γκάφα στα Γιαννιτσά: Αντί για χριστουγεννιάτικα λαμπάκια άναψαν πινακίδα... «Χριστός Ανέστη» - ΕΙΚΟΝΑ

Επική γκάφα στα Γιαννιτσά: Αντί για χριστουγεννιάτικα λαμπάκια άναψαν πινακίδα... «Χριστός Ανέστη» - ΕΙΚΟΝΑ

11:40 29/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved