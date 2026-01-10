Ιράν: Οι αρχές είναι ενδεχόμενο να εντείνουν την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων - Real.gr

Οι ιρανικές αρχές άφησαν σήμερα να εννοηθεί ότι μπορεί να εντείνουν την καταστολή των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εδώ και χρόνια, με τους Φρουρούς της Επανάστασης ν’ αποδίδουν το κύμα της λαϊκής οργής σε τρομοκράτες.

Νωρίτερα σήμερα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η περιφρούρηση των επιτευγμάτων της επανάστασης του 1979, αλλά και η ασφάλεια του Ιράν αποτελούν μία “κόκκινη γραμμή” μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Μία ημέρα μετά από τη νέα προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης, υπάρχουν νεότερες αναφορές βίαιων συγκρούσεων σε όλο το Ιράν παρά το γεγονός ότι η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθιστά δύσκολη την ακριβή εκτίμηση εξάπλωσης της κοινωνικής αναταραχής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters