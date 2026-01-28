Quantcast
Ιράν: Οι αρχές εκτέλεσαν άνδρα που είχε συλληφθεί και καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ - Real.gr
real player

Ιράν: Οι αρχές εκτέλεσαν άνδρα που είχε συλληφθεί και καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ

14:30, 28/01/2026
Ιράν: Οι αρχές εκτέλεσαν άνδρα που είχε συλληφθεί και καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ

Το Ιράν εκτέλεσε σήμερα έναν άνδρα που είχε συλληφθεί τον Απρίλιο του 2025 και είχε κριθεί ένοχος για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ, μετέδωσε το μέσο ενημέρωσης των ιρανικών δικαστικών αρχών Mizan.

Ο Χαμιντρεζά Σαμπέτ Εσμαϊλπούρ, ο οποίος καταδικάστηκε επειδή διαβίβασε πληροφορίες σε πράκτορα της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, απαγχονίστηκε την αυγή, σύμφωνα με το πρακτορείο Mizan.

Όπως σημείωσε το ιρανικό μέσο, αυτός είχε διαβιβάσει διαβαθμισμένα έγγραφα, ηχογραφήσεις και πληροφορίες, είχε αποκτήσει υλικό και μεταφέρει οχήματα φορτωμένα με εκρηκτικά για να βοηθήσει το Ισραήλ στο «σαμποτάζ υποδομών (…) του υπουργείου Άμυνας».

Ένας άλλος άνδρας είχε εκτελεστεί για τους ίδιους λόγους στις 7 Ιανουαρίου, ανεβάζοντας σε 12 τον αριθμό των ανθρώπων που απαγχονίστηκαν για παρόμοιες κατηγορίες μετά τον πόλεμο των 12 ημερών ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με την καταμέτρηση οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι οργανώσεις αυτές φοβούνται ότι διαδηλωτές που συνελήφθησαν αυτόν τον μήνα κατά τις μαζικές κινητοποιήσεις στο Ιράν θα εκτελεστούν επίσης, καθώς η ιρανική δικαιοσύνη είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ορισμένοι μπορεί πράγματι να καταδικαστούν σε θάνατο.

Η δικαστική εξουσία δεν συνέδεσε με κανέναν τρόπο την εκτέλεση αυτή με τις διαδηλώσεις.

Το Ιράν, το οποίο δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, το κατηγορεί για καιρό ότι διεξάγει επιχειρήσεις δολιοφθοράς κατά των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και για τον φόνο επιστημόνων του.

Η Μοσάντ κάλεσε πρόσφατα στη γλώσσα φαρσί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X τους διαδηλωτές να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, λέγοντας ότι είναι παρούσα μαζί τους «στο πεδίο».

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως το Ιράν είναι η χώρα με τις περισσότερες καταδίκες σε θάνατο μετά την Κίνα. Τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι απαγχονίστηκαν πέρυσι, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Iran Human Rights (IHR).

Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν φόβους εδώ και καιρό ότι αθώοι άνθρωποι εκτελούνται βάσει ομολογιών που αποσπάστηκαν με βασανιστήρια, ενώ Ισραηλινοί πράκτορες συνεχίζουν να επιχειρούν χωρίς να τους εντοπίζουν, σύμφωνα με το AFP.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ρουμανία: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας στην οποία «καρφώθηκε» το βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ: «34 χρόνια στο τιμόνι, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Ρουμανία: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας στην οποία «καρφώθηκε» το βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ: «34 χρόνια στο τιμόνι, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

14:53 28/01
«Βιολάντα»: «Όλοι έλεγαν ότι μυρίζει στο εργοστάσιο, αλλά δεν θα το καταθέσουν γιατί φοβούνται» - Τι είπε αδερφή θύματος

«Βιολάντα»: «Όλοι έλεγαν ότι μυρίζει στο εργοστάσιο, αλλά δεν θα το καταθέσουν γιατί φοβούνται» - Τι είπε αδερφή θύματος

14:30 28/01
Tραγωδία: Νεκρό βρέφος επτά ημερών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Tραγωδία: Νεκρό βρέφος επτά ημερών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

10:30 28/01
Τραγωδία στο Μάτι: Να απορριφθούν οι αιτήσεις αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων που προσέφυγαν στον Άρειο πάγο, πρότεινε η εισαγγελέας

Τραγωδία στο Μάτι: Να απορριφθούν οι αιτήσεις αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων που προσέφυγαν στον Άρειο πάγο, πρότεινε η εισαγγελέας

12:23 28/01
Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

12:30 27/01
Έκτακτο ΕΜΥ: Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 24ωρο

Έκτακτο ΕΜΥ: Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 24ωρο

12:03 28/01
Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

08:15 27/01
Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη: Μαζί και ερωτευμένοι

Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη: Μαζί και ερωτευμένοι

07:02 28/01

Ροή Ειδήσεων

Μια βραδιά θεάτρου με την υπογραφή της Allwyn στο Μικρό Παλλάς – Οι celebrities που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός

Μια βραδιά θεάτρου με την υπογραφή της Allwyn στο Μικρό Παλλάς – Οι celebrities που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός

15:30 28/01
Σκρέκας στον Realfm 97,8: Θα αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία στα Τρίκαλα – Στο τέλος της ημέρας η ΝΔ θα λάβει ισχυρή εντολή για ισχυρή κυβέρνηση

Σκρέκας στον Realfm 97,8: Θα αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία στα Τρίκαλα – Στο τέλος της ημέρας η ΝΔ θα λάβει ισχυρή εντολή για ισχυρή κυβέρνηση

15:20 28/01
Πορτογαλία: Δύο νεκροί και πολλές ζημιές από τις πλημμύρες - Ένας νεκρός και στην Ισπανία από την καταιγίδα Kristin 

Πορτογαλία: Δύο νεκροί και πολλές ζημιές από τις πλημμύρες - Ένας νεκρός και στην Ισπανία από την καταιγίδα Kristin 

15:15 28/01
Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

15:00 28/01
Ρουμανία: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας στην οποία «καρφώθηκε» το βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ: «34 χρόνια στο τιμόνι, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Ρουμανία: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας στην οποία «καρφώθηκε» το βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ: «34 χρόνια στο τιμόνι, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

14:53 28/01
Ρωσία: Απορρίπτει έκθεση κέντρου μελετών με έδρα τις ΗΠΑ περί 1,2 εκατ. θυμάτων στις τάξεις του στρατού

Ρωσία: Απορρίπτει έκθεση κέντρου μελετών με έδρα τις ΗΠΑ περί 1,2 εκατ. θυμάτων στις τάξεις του στρατού

14:45 28/01
Λιακούλη στον Realfm 97,8: Αντίπαλός μας είναι η ΝΔ, το συνέδριο πρέπει να είναι βαθιά πολιτικό – Τι είπε για την πρόταση Δούκα για ψήφισμα

Λιακούλη στον Realfm 97,8: Αντίπαλός μας είναι η ΝΔ, το συνέδριο πρέπει να είναι βαθιά πολιτικό – Τι είπε για την πρόταση Δούκα για ψήφισμα

14:35 28/01
Ιράν: Οι αρχές εκτέλεσαν άνδρα που είχε συλληφθεί και καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ

Ιράν: Οι αρχές εκτέλεσαν άνδρα που είχε συλληφθεί και καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ

14:30 28/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved