Ιράν: Οι αρχές λένε ότι σκότωσαν 13 «τρομοκράτες» στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν - Real.gr

Το Ιράν δήλωσε σήμερα ότι σκότωσε στη διάρκεια επιχείρησης 13 "τρομοκράτες" όπως τους αποκάλεσε στη Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, μια περιοχή στα σύνορα με το Αφγανιστάν και το Πακιστάν όπου τις τελευταίες εβδομάδες σημειώνονται επιθέσεις.

“Μέχρι στιγμής, 13 τρομοκράτες έχουν σκοτωθεί και πολλοί άλλοι έχουν συλληφθεί”, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση ανακαλύφθηκαν όπλα και πυρομαχικά στη διάρκεια εφόδου που πραγματοποίησαν νωρίς σήμερα το πρωί οι δυνάμεις ασφαλείας στις πόλεις Ιρανσάρ, Χας και Σαραβάν, σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων από την Τεχεράνη.

Η επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, ανάμεσα στις λιγότερο οικονομικά ανεπτυγμένες περιοχές του Ιράν, που έχει πορώδη σύνορα με το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, μετατρέπεται συχνά σε θέατρο συγκρούσεων ανάμεσα στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και από την άλλη οργανώσεις βελούχων αυτονομιστών, σουνιτών τζιχαντιστών, καθώς και διακινητών ναρκωτικών.

Την περασμένη Παρασκευή, πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε ενέδρα εναντίον περιπόλου ρουτίνας. Τα τοπικά ΜΜΕ δημοσίευσαν φωτογραφίες ενός ημιφορτηγού της αστυνομίας που τέθηκε στο στόχαστρο πυροβολισμών.

Η έφοδος των ιρανικών δυνάμεων που δημοσιοποιήθηκε σήμερα συνδέεται με το συμβάν αυτό, διευκρίνισε η κρατική τηλεόραση.

Στη Σιστάν-Μπαλουτσιστάν ζει μεγάλο μέρος της μειονότητας των βελούχων μειονοτικών, που ανήκουν στον σουνιτικό κλάδο του ισλάμ στο κατά πλειοψηφία σιιτικό Ιράν.

Το Σάββατο, το Ιράν δήλωσε πως σκότωσε στην επαρχία αυτή έξι άτομα που χαρακτήρισε “τρομοκράτες” και τα οποία συνδέονταν όπως υποστήριξε με τον ορκισμένο εχθρό του, το Ισραήλ.

Τον Ιούλιο, επίθεση εναντίον δικαστικού κτηρίου στην περιοχή κόστισε τη ζωή σε έξι άτομα και σε τρεις επιτιθέμενους.

Οι αρχές είχαν πει τότε πως οι επιτιθέμενοι, που φορούσαν γιλέκα με εκρηκτικά, είχαν επιχειρήσει να εισδύσουν στο κτήριο προσποιούμενοι τους επισκέπτες και είχαν ρίξει χειροβομβίδα.