Ιράν: Οι αρχές συνέλαβαν 21.000 «υπόπτους» κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ - Real.gr

Η ιρανική αστυνομία συνέλαβε σχεδόν 21.000 «υπόπτους» κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου της χώρας με το Ισραήλ τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος των αρχών επιβολής του νόμου, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που ξεκίνησαν στις 13 Ιουνίου, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ξεκίνησαν μια εκστρατεία εκτεταμένων συλλήψεων, με έντονη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας στους δρόμους γύρω από σημεία ελέγχου και «δημόσιες αναφορές», όπου πολίτες καλούνταν να αναφέρουν άτομα για ύποπτες ενέργειες.

«Υπήρξε αύξηση 41% σε κλήσεις του κοινού, η οποία οδήγησε στη σύλληψη 21.000 υπόπτων κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Σαΐντ Μονταζερολμαχντί. Δεν ανέφερε ποιες ήταν οι υποψίες που οδήγησαν στις συλλήψεις των ατόμων, αλλά η Τεχεράνη έχει κατηγορήσει στο παρελθόν άτομα ότι διαβίβασαν πληροφορίες που μπορεί να βοήθησαν στην καθοδήγηση των ισραηλινών επιθέσεων.

Ο πόλεμος Ισραήλ-Ιράν έχει επίσης οδηγήσει σε επιταχυνόμενο ρυθμό απελάσεων Αφγανών μεταναστών που πιστεύεται ότι βρίσκονται παράνομα στο Ιράν, με τις υπηρεσίες βοήθειας να αναφέρουν ότι οι τοπικές αρχές είχαν επίσης κατηγορήσει ορισμένους Αφγανούς υπηκόους για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ. «Οι αρχές επιβολής του νόμου συνέλαβαν 2.774 παράτυπους μετανάστες και ανακάλυψαν 30 υποθέσεις ασφαλείας εξετάζοντας τα τηλέφωνά τους. Συνελήφθησαν επίσης 261 ύποπτοι για κατασκοπεία και 172 άτομα που κατηγορούνται για μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο Μονταζερολμαχντί δεν διευκρίνισε πόσοι από τους συλληφθέντες έχουν αφεθεί ελεύθεροι έκτοτε.

Πρόσθεσε ότι η αστυνομία του Ιράν χειρίστηκε περισσότερες από 5.700 υποθέσεις εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, όπως διαδικτυακή απάτη και μη εξουσιοδοτημένες αναλήψεις κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος, όπως είπε, είχε μετατρέψει «τον κυβερνοχώρο σε σημαντικό πεδίο μάχης».

