Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν τη σύλληψη πετρελαιοφόρου στον Κόλπο - Real.gr

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν τη σύλληψη πετρελαιοφόρου στον Κόλπο

17:15, 15/11/2025
Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επιβεβαίωσαν σήμερα ότι κατέσχεσαν στα νερά του Κόλπου ένα δεξαμενόπλοιο που άλλαξε ξαφνικά πορεία την Παρασκευή στο στενό του Χορμούζ για να κατευθυνθεί προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Χθες, Παρασκευή, στις 04:00 ώρα Γκρίνουιτς (06:00 ώρα Ελλάδας), «έπειτα από δικαστική απόφαση για κατάσχεση του φορτίου ενός δεξαμενόπλοιου, του Talara, που έφερε σημαία των Νήσων Μάρσαλ, οι μονάδες ταχείας επέμβασης του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης παρακολούθησαν τις κινήσεις του, το αναχαίτισαν και το συνέλαβαν», ανέφεραν οι Φρουροί σε μια ανακοίνωση.

«Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε φορτίο για το οποίο δεν είχε άδεια», ανέφεραν.

«Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε 30.000 τόνους πετροχημικών προϊόντων και κατευθυνόταν προς τη Σιγκαπούρη. Οδηγήθηκε σήμερα το πρωί σε αγκυροβόλιο προκειμένου να διερευνηθούν οι διαπιστωθείσες παραβάσεις», διευκρίνισαν οι Φρουροί.

Οι Φρουροί της Επανάστασης είναι μια διακριτή δύναμη από τον εθνικό στρατό.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από το Αϊμάν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με προορισμό τη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey.

Προσεγγίστηκε από τρία μικρά σκάφη ενώ διέσχιζε το στενό του Χορμούζ κατευθυνόμενο νότια.

Το στενό του Χορμούζ, ένα κρίσιμο πέρασμα για την παγκόσμια μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, ήταν το θέατρο πολλών επεισοδίων στο παρελθόν.

Πέρυσι, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν συλλάβει ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, κατηγορώντας την πλοιοκτήτρια εταιρία ότι «συνδεόταν με το Ισραήλ», έπειτα από φονική επίθεση στο ιρανικό προξενείο στη Συρία, η ευθύνη για την οποία αποδόθηκε στο Ισραήλ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP 

