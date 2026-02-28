Ιράν: Όλες οι εγκαταστάσεις που ενεπλάκησαν σε επιχειρήσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν είναι θεμιτοί στόχοι - Real.gr

Όλες οι εγκαταστάσεις που ενεπλάκησαν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν είναι "θεμιτοί στόχοι", δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

“Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θεωρούν πως είναι θεμιτοί στόχοι οι εγκαταστάσεις από τις οποίες εξαπολύθηκαν οι αμερικανικές και σιωνιστικές επιχειρήσεις, καθώς και οι εγκαταστάσεις απ΄όπου εξαπολύθηκαν όλες οι ενέργειες εναντίον των επιχειρήσεων της ιρανικής άμυνας”, δήλωσε ο Αραγτσί στην ιρανική τηλεόραση.