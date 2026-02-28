Ιράν: Όλες οι εγκαταστάσεις που ενεπλάκησαν σε επιχειρήσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν είναι θεμιτοί στόχοι - Real.gr

Quantcast
16:11, 28/02/2026
Ιράν: Όλες οι εγκαταστάσεις που ενεπλάκησαν σε επιχειρήσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν είναι θεμιτοί στόχοι

Όλες οι εγκαταστάσεις που ενεπλάκησαν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν είναι "θεμιτοί στόχοι", δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

“Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θεωρούν πως είναι θεμιτοί στόχοι οι εγκαταστάσεις από τις οποίες εξαπολύθηκαν οι αμερικανικές και σιωνιστικές επιχειρήσεις, καθώς και οι εγκαταστάσεις απ΄όπου εξαπολύθηκαν όλες οι ενέργειες εναντίον των επιχειρήσεων της ιρανικής άμυνας”, δήλωσε ο Αραγτσί στην ιρανική τηλεόραση.

Κωνσταντίνος Βασάλος: «Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

Κωνσταντίνος Βασάλος: «Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

23:55 28/02
