Ιράν: Πέθανε ο ηθοποιός Χομαγιούν Ερσάντι, πρωταγωνιστής της ταινίας «Η γεύση του κερασιού» - Real.gr

Ο Ιρανός ηθοποιός Χομαγιούν Ερσάντι, που έγινε γνωστός από την κλασική ταινία “Η γεύση του κερασιού”, η οποία βραβεύθηκε στις Κάννες, απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 78 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, όπως μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

O Χομαγιούν Ερσάντι, που δεν ήταν επαγγελματίας ηθοποιός, είχε γνωρίσει διεθνή φήμη ερμηνεύοντας τον κύριο ρόλο στην ταινία “Η γεύση του κερασιού” του εκλιπόντος σκηνοθέτη Αμπάς Κιαροστάμι, που τιμήθηκε με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών το 1997.