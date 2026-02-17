Ιράν: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα – Συμφωνία σχετικά με ορισμένες κατευθυντήριες αρχές - Real.gr

Πρόοδος σημειώθηκε στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ωστόσο όπως υπογράμμισε αυτό δεν σημαίνει ότι μια συμφωνία θα επιτευχθεί σύντομα, αλλά η πορεία προς μία τέτοια κατεύθυνση έχει ξεκινήσει.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Ιρανός υπουργός χαρακτήρισε τον νέο γύρο συνομιλιών «πιο εποικοδομητικό» από αυτόν που πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου στο Ομάν.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Αραγτσί, το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών σχετικά με τις βασικές «κατευθυντήριες αρχές» που θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για μια πιθανή συμφωνία.

«Μπορώ να πω ότι, σε σύγκριση με τον τελευταίο γύρο, είχαμε πολύ σοβαρές συζητήσεις σε μία εποικοδομητική ατμόσφαιρα, όπου ανταλλάξαμε τις απόψεις μας», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως «οι διαβουλεύσεις με τον ΔΟΑΕ ξεκίνησαν χθες και σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε σύγκριση με την προηγούμενη συνάντηση. Ωστόσο, η σύνταξη και η διατύπωση μιας συμφωνίας θα είναι πιο δύσκολη, καθώς οι θέσεις των δύο πλευρών απέχουν αρκετά και θα χρειαστεί χρόνος για να προσεγγίσουν».

«Παρουσιάστηκαν διάφορες ιδέες, οι οποίες συζητήθηκαν σοβαρά, και τελικά καταλήξαμε σε μια γενική συμφωνία σχετικά με ορισμένες κατευθυντήριες αρχές. Από εδώ και στο εξής θα προχωρήσουμε με βάση αυτές τις αρχές και θα καταρτίσουμε το κείμενο μιας πιθανής συμφωνίας. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα το πετύχουμε. Όταν φτάσουμε στο στάδιο της σύνταξης του εγγράφου, φυσικά η διαδικασία θα επιβραδυνθεί», προσέθεσε.

Μετά την ανταλλαγή εγγράφων, οι δύο πλευρές θα αποφασίσουν την ημερομηνία για τον τρίτο γύρο των διαπραγματεύσεων. «Συμφωνήθηκε ότι και τα δύο μέρη θα συνεχίσουν τις εργασίες τους επί των σχεδίων κειμένων», μετά την οποία θα οριστεί ημερομηνία για μια τρίτη σύνοδο», πρόσθεσε.

Χαρακτήρισε τη μονομερή αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα το 2018 – το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (ΚΟΣΔ) – «σαφής παραβίαση μιας διεθνούς συμφωνίας».

Επίσης, κατά τον Αραγτσί «έπληξε σοβαρά την εμπιστοσύνη και τη σταθερότητα των πολυμερών υποχρεώσεων», προσέθεσε.

«Η απόφαση αυτή όχι μόνο αγνόησε τις πολυμερείς δεσμεύσεις, αλλά επέβαλε και αδικαιολόγητες οικονομικές και ανθρωπιστικές συνέπειες στον ιρανικό λαό», είπε.

Δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως να απειλούν με χρήση βίας το Ιράν και επέκρινε τις ΗΠΑ για τη συμμετοχή τους στις επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, κατά τις οποίες χτυπήθηκαν τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Ακόμα πιο ανησυχητική ήταν η προσφυγή σε στρατιωτική επιθετικότητα εναντίον του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, σε μια περίοδο που βρισκόμασταν εν μέσω διαπραγματεύσεων. Μια τέτοια επιθετικότητα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις βασικές αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου», υπογράμμισε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Επανέλαβε επίσης ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να κατασκευάσει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, «τα οποία δεν έχουν καμία θέση στην εθνική πολιτική ασφάλειας του Ιράν», αλλά ως υπογράφουσα χώρα της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, αναγνωρίζει το δικαίωμά της «να αναπτύξει την έρευνα, να παράγει και να χρησιμοποιεί πυρηνική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού για ειρηνικούς σκοπούς».

«Το δικαίωμα αυτό είναι εγγενές, αδιαπραγμάτευτο και νομικά δεσμευτικό», προσέθεσε.

Στις συνομιλίες της Γενεύης οι οποίες διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση του Ομάν, συμμετείχαν, μαζί με το Αραγτσί, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε στο Reuters πηγή που είχε ενημερωθεί επί του θέματος.