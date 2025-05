Ιράν: Πυκνό σύννεφο σκόνης ανάγκασε εκατομμύρια πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους - Real.gr

Πύκνο σύννεφο σκόνης που έχει καλύψει σήμερα μεγάλο μέρος του δυτικού Ιράν ανάγκασε τις αρχές να κλείσουν τα τοπικά σχολεία και να ζητήσουν από περίπου 13 εκατομμύρια κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Τα μέτρα αυτά αφορούν τις ιρανικές επαρχίες του Λορεστάν, του Ιλάμ, του Κερμανσάχ, του Κουρδιστάν, στο δυτικό τμήμα της χώρας, του Ζαντζάν, στο βορειοδυτικό Ιράν, του Μπουσέρ, στο νότιο τμήμα της χώρας, και του Χουζεστάν στο νοτιοδυτικό, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Οι κάτοικοι εκλήθησαν να μην βγουν από τα σπίτια τους και να φορέσουν μάσκα στην περίπτωση που υπάρχει επιτακτική ανάγκη να μετακινηθούν, σημείωσε η ιρανική τηλεόραση, υπογραμμίζοντας ότι κατά τόπους η ορατότητα δεν ξεπερνά το ένα χιλιόμετρο.

Στην πόλη Μπουσέρ, γύρω στα 1.100 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, η ποιότητα του αέρα θεωρείται σήμερα «κακή για τις ευαίσθητες ομάδες» του πληθυσμού, με δείκτη AQI 108, ο οποίος υπερβαίνει κατά τέσσερις φορές τη συγκέντρωση μικροσωματιδίων PM2,5 στον αέρα, που κρίνεται αποδεκτή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

🌪A fierce sandstorm has hit the Middle East, virtually covering entire cities in Iraq, Iran, Qatar and Saudi Arabia.

A huge cloud of dust and sand has moved in from the direction of Baghdad. This weekend, 802 people sought treatment at hospitals in southwestern Iran, including… pic.twitter.com/qE01wNYhpa

