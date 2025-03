Ιράν: Σεισμός 5 βαθμών στη Νατάνζ - Δεν επηρεάστηκε ο πυρηνικός σταθμός - Real.gr

Ένα ιστορικό καραβανσαράι (κατάλυμα για τους ταξιδιώτες και για τα υποζύγια των καραβανιών) στην παλιά αγορά της Νατάνζ ισοπεδώθηκε και μερικά παλιά κτήρια υπέστησαν ζημιές.

Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Νατάνζ, στην κεντρική περιφέρεια Ισφαχάν του Ιράν, όπου βρίσκεται ένας σημαντικός πυρηνικός σταθμός, όμως ο οργανισμός πυρηνικής ενέργειας της χώρας δήλωσε πως οι εγκαταστάσεις του σταθμού δεν έχουν επηρεαστεί, ανέφεραν κρατικά ΜΜΕ.

“Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζονται ακόμη και από πολύ ισχυρότερους σεισμούς”, δήλωσε σε κρατικά ΜΜΕ ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν Μπεχρούζ Καμαλβαντί.

EARTHQUAKE STRIKES #IRAN’S NATANZ NUCLEAR SITE:

A magnitude 5.0 quake hit #Natanz, home to a major Iranian #nuclear facility.

No casualties, some minor village damage, but it’s unclear if the plant was impacted—and that’s raising eyebrows.

Accident or something more?… pic.twitter.com/1urTUMyrgP

— Charles Martyn (@charlesBBM12) March 21, 2025