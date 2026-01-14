Ιράν στο ΣΑ του ΟΗΕ: ΗΠΑ και Ισραήλ ενθαρρύνουν την πολιτική αποσταθεροποίηση και υποκινούν τη βία - Real.gr

Η ιρανική διπλωματία κατηγόρησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ενθαρρύνει την πολιτική αποσταθεροποίηση, υποκινεί τη βία, απειλεί την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ασφάλεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με επιστολή του ιρανού πρεσβευτή Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Οι ΗΠΑ και το ισραηλινό καθεστώς φέρουν άμεση και αναντίρρητη νομική ευθύνη για τη συνεπαγόμενη απώλεια ζωών αθώων πολιτών, ιδιαίτερα νέων», τόνισε ο κ. Ιραβανί στην επιστολή, που κοινοποίησε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Η επιστολή συντάχθηκε σε αντίδραση για ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσής του νωρίτερα χθες.