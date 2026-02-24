Quantcast
Ιράν: Τέσσερις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου σε αγορά - BINTEO - Real.gr
Ιράν: Τέσσερις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου σε αγορά – BINTEO

11:02, 24/02/2026
Τέσσερις άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από τη συντριβή ελικοπτέρου του ιρανικού στρατού σε αγορά οπωροκηπευτικών στο κεντρικό Ιράν, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Νεκροί είναι ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου, όπως και δύο έμποροι στην αγορά οπωροκηπευτικών της Χομεϊνισάχρ, η οποία βρίσκεται κοντά στην μεγαλούπολη Ισπαχάν, στο κεντρικό Ιράν, διευκρίνισε το Irna.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρθηκε σε «τεχνική βλάβη».

Το Ιράν που πλήττεται εδώ και δεκαετίες από κυρώσεις έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια αρκετά αεροπορικά δυστυχήματα, κυρίως με στρατιωτικά αεροσκάφη, αλλά και πολιτικά.

 

Οι αρχές επισημαίνουν τακτικά τις δυσκολίες εφοδιασμού με τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των απαρχαιωμένων αεροσκαφών σε κατάσταση πτήσης.

Την περασμένη εβδομάδα ένα αμερικανικής κατασκευής F-4 μαχητικό αεροσκάφος που ανήκει στην αεροπορική δύναμη του Ιράν συνετρίβη στη δυτική επαρχία Χαμαντάν, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν κυβερνήτη στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

