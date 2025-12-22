Ιράν: Το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων που έχει αναπτυχθεί για την άμυνά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμο - Real.gr

Οι πύραυλοι που έχουν αναπτυχθεί από το Ιράν εξυπηρετούν στην άμυνά του από οποιαδήποτε επίθεση και δεν είναι διαπραγματεύσιμοι, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, τη στιγμή που Ισραηλινοί αξιωματούχοι τούς παρουσιάζουν ως απειλή.

«Το ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε για την υπεράσπιση της ιρανικής επικράτειας κι όχι για να αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Ισμαήλ Μπαγαΐ από την Τεχεράνη κατά την εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί.

«Κατά συνέπεια, οι αμυντικές δυνατότητες του Ιράν, που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν οποιονδήποτε επιτιθέμενο να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτεθεί στη χώρα, δεν αποτελούν ζήτημα», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ ανησυχούν για την πρόοδο του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, καθώς οι προδιαγραφές των ιρανικών πυραύλων θέτουν το Ισραήλ εντός της εμβέλειάς τους.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC, «οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την επέκταση του ιρανικού βαλλιστικού προγράμματος». «Προετοιμάζονται να ενημερώσουν τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις επιλογές για μια νέα επίθεση» κατά του Ιράν, μετέδωσε το Σάββατο το NBC, επικαλούμενο πηγές που δεν κατονομασε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος θεωρεί το Ιράν υπαρξιακή απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ, αναμένεται να μεταβεί στις ΗΠΑ στις 29 Δεκεμβρίου για να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, είχε παράλληλα ανακοινώσει στις αρχές του μήνα στο AFP εκπρόσωπος του γραφείου του πρωθυπουργού.