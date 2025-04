Ιράν: Τουλάχιστον 18 νεκροί από την έκρηξη στο λιμάνι του Μπάνταρ Αμπάς - Πάνω από 700 τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τεράστια έκρηξη, την οποία πιθανόν προκάλεσε ανάφλεξη χημικών υλικών, σκότωσε τουλάχιστον 18 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 700, χθες Σάββατο, στο μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν, στο Μπάνταρ Αμπάς, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Ο Χοσέιν Ζαφάρι, εκπρόσωπος του οργανισμού διαχείρισης κρίσεων του Ιράν, φάνηκε να αποδίδει την έκρηξη στις κακές συνθήκες αποθήκευσης χημικών σε εμπορευματοκιβώτια στο τμήμα Σαχίντ Ρατζάι του λιμανιού. «Η αιτία της έκρηξης ήταν τα χημικά που υπήρχαν μέσα στα εμπορευματοκιβώτια», δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ILNA. «Ο γενικός διευθυντής του οργανισμού Διαχείρισης Κρίσεων είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για αυτό το λιμάνι στη διάρκεια επισκέψεών του εκεί και είχε επισημάνει την πιθανότητα κινδύνου», είπε ο Ζαφάρι.

Ωστόσο εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης δήλωσε πως αν και είναι πιθανό τα χημικά να προκάλεσαν την έκρηξη, δεν είναι ακόμη δυνατό να προσδιοριστεί ο ακριβής λόγος.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

More than a dozen people were killed and more than 700 were injured in a suspected chemical blast at Iran’s biggest port, Iranian state media reported https://t.co/EQnfzxfk1j pic.twitter.com/Pl9OOue0ag

— Reuters (@Reuters) April 26, 2025