Ιράν: Τουλάχιστον 4 νεκροί από την έκρηξη στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

«Δυστυχώς, τουλάχιστον τέσσερις θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί από τους διασώστες», δήλωσε ο επικεφαλής των επιχειρήσεων αρωγής της Ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, Μπαμπάκ Μαχμουντί, στην κρατική τηλεόραση.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζάι της πόλης Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε πολλές εκατοντάδες.

Αυτό το σημαντικό για το εμπόριο λιμάνι βρίσκεται περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, κοντά στη μεγάλη πόλη Μπαντάρ Αμπάς, η οποία βλέπει στα Στενά του Ορμούζ και σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA είναι το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της χώρας.

Περισσότερο από το 70% των εμπορευμάτων του Ιράν διέρχονται από αυτό το λιμάνι, το οποίο συνορεύει με τα Στενά του Ορμούζ, απ΄όπου διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

More than 600 people were wounded in today’s massive explosion in Banda Abbas in southwestern Iran. It now turns out that the explosion took place right next to the HQ of the IRGC’s naval forces.

«Το περιστατικό προκλήθηκε από την έκρηξη αρκετών εμπορευματοκιβωτίων που ήταν αποθηκευμένα στην περιοχή της αποβάθρας του λιμανιού Σαχίντ Ρατζάι», δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης Μεχράντ Χασανζαντέχ στην κρατική τηλεόραση.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα που δείχνουν ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό από το λιμάνι.

Ένα άλλο βίντεο από κάμερα παρακολούθησης που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Mehr δείχνει μια έκρηξη σε ένα υπόστεγο που προκαλεί ένα πυκνό σύννεφο καπνού και σκόνης.

Η έκρηξη ακούστηκε σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Το ωστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που τα περισσότερα κτίρια του λιμανιού υπέστησαν σοβαρές ζημιές», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο αριθμός των εργαζομένων που ήταν παρόντες τη στιγμή της έκρηξης δεν είναι άμεσα γνωστός.

Το Σάββατο είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας στο Ιράν.

1.BREAKINGNEWS:🇮🇷💥-Reports from #Iran: A massive explosion has been heard in Bandar Abbas, with the cause still unclear at this time.

2.After a missile battery of the Air Defence System exploded during installation.

Reports confirm that 14 #Pakistan soldiers have died pic.twitter.com/bGNB66aDet

— war against crime🇵🇸🇾🇪🇮🇷🇱🇧 (@ZahidKh735121) April 26, 2025