Ιράν: Ξεκίνησαν οι κηδείες για τους νεκρούς από τον πόλεμο με το Ισραήλ - Real.gr

Ξεκίνησαν σήμερα το πρωί στο Ιράν οι δημόσιες κηδείες περίπου 60 υψηλόβαθμων αξιωματικών και πυρηνικών επιστημόνων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο των 12 ημερών με το Ισραήλ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, την τέταρτη ημέρα μιας εύθραυστης εκεχειρίας και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επιτεθεί και πάλι στη χώρα.

«Η επιμνημόσυνη τελετή για τους μάρτυρες ξεκίνησε επίσημα», δήλωσε παρουσιάστρια της κρατικής τηλεόρασης, η οποία μετέδωσε εικόνες από την Τεχεράνη όπου άνθρωποι κρατούσαν ιρανικές σημαίες καθώς και φωτογραφίες των στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση.

Χθες, Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εξαπέλυαν «χωρίς καμία αμφιβολία» νέα πλήγματα κατά του Ιράν εάν η χώρα συνέχιζε το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου που θα της επέτρεπε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τη νύχτα της 21ης προς 22α Ιουνίου, σε υποστήριξη της επίθεσης που εξαπέλυσε το Ισραήλ στις 13 Ιουνίου με στόχο να αποτρέψει τη χώρα να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

The funeral ceremonies for Iran’s slain generals and nuclear scientists officially began in Tehran with a verse from the Qur’an: “Indeed, Allah defends those who believe. Truly, Allah does not love the treacherous, ungrateful ones.” (Surah Al-Hajj, 22:38) pic.twitter.com/qLuebmtnP7

