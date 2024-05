Ιράν: Αγωνία για τον πρόεδρο Ραϊσί μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η ζωή του 63χρονου Ραϊσί και του 60χρονου υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν «είναι σε κίνδυνο μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου».

«Ακόμη αισιοδοξούμε, αλλά οι πληροφορίες που έρχονται από το σημείο της συντριβής είναι πολύ ανησυχητικές», τόνισε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Incident Reported for Helicopter Carrying Iranian President

Reports indicate that the helicopter carrying Ebrahim Raisi, the President of the Islamic Republic of #Iran, has experienced an incident in East Azerbaijan.

However, some of the president's companions on this helicopter… pic.twitter.com/pwr0R3Qtze