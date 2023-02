Ιράν: Ακτιβιστές κατηγορούν την πρέσβυ της Ελβετίας ότι «πρόδωσε» το γυναικείο κίνημα γιατί εμφανίστηκε με τσαντόρ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας απέρριψε τις επικρίσεις, επισημαίνοντας ότι η πρέσβυς Ναντίν Ολιβιέρι Λοτσάνο φορούσε την κατάλληλη ενδυμασία, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο, για την επίσκεψη σε ιερούς τόπους.

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες της Λοτσάνο, καλυμμένης από την κορυφή μέχρι τα νύχια από ένα μαύρο τσαντόρ, δίπλα σε ιερωμένους που φορούσαν τουρμπάνια, κατά την επίσκεψή της στην ιερή πόλη Κομ.

«Η Ελβετίδα πρέσβυς (…) φοράει τσαντόρ και πάει στο τέμενος με τους μουλάδες», σχολίασε η Βελγίδα βουλευτής Ντάρια Σαφάι, η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση κινητοποιήσεων στην Ευρώπη, σε ένδειξη υποστήριξης των διαδηλωτών στο Ιράν.

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου, σε όλο το Ιράν, οργανώθηκαν μεγάλες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, με αφορμή τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί η οποία είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών επειδή δεν τηρούσε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα. Οι διαδηλωτές ζητούσαν μεταξύ άλλων να καταργηθεί ο νόμος που καθιστά υποχρεωτικό για τις γυναίκες να φορούν μαντίλα όταν βρίσκονται σε δημόσιο χώρο. Οι ιρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις αυτές. Χιλιάδες άλλοι, μεταξύ των οποίων καλλιτέχνες, δικηγόροι και δημοσιογράφοι, έχουν συλληφθεί.

«Ενώ εκατομμύρια Ιρανές μάχονται για τα δικαιώματα των γυναικών γνωρίζοντας ότι χιλιάδες από αυτές σκοτώθηκαν για αυτό, εκείνη φοράει χιτζάμπ και διαφημίζει τους καταπιεστές. Είναι αηδιαστικό!» πρόσθεσε η Σαφάι σε ανάρτησή της στο Twitter.

Disgusting behavior of Ambassador of #Switzerland in #Iran!

While millions of Iranian women are fighting for women's rights and knowing that thousands have been killed for it, she wears a hijab and makes publicity for the oppressors.#MahsaAminipic.twitter.com/xMiJsfxSaY