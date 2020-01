Ιράν: Αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στο σημείο που έγιναν διαδηλώσεις την Κυριακή - Διαψεύδει η αστυνομία της Τεχεράνης

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters

Σε άλλες αναρτήσεις φαίνονται άνδρες της υπηρεσίας αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας να χτυπούν τους διαδηλωτές με γκλομπ, την ώρα που άλλοι φωνάζουν "Μην τους χτυπάτε!".

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στην ανάρτησή του το AP:

Online videos purport to show Iranian police and security forces firing both tear gas and live rounds to disperse demonstrators who are protesting against the Islamic Republic's initial denial that it shot down a Ukrainian jetliner. By @jongambrellAPhttps://t.co/FdvgYArdDH