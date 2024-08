Ιράν: Ανθρωποκυνηγητό για την εξιχνίαση της δολοφονίας Χανίγια - Δεκάδες συλλήψεις

Σύμφωνα με τους New York Times (ΝΥΤ), που επικαλούνται πληροφορίες από Ιρανούς αξιωματούχους υπό καθεστώς ανωνυμίας, οι αρχές του ισλαμικού καθεστώτος έχουν ήδη συλλάβει 12 άτομα, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων αξιωματικών πληροφοριών, στρατιωτικών αξιωματούχων και εργαζομένων σε στρατιωτικό ξενώνα, προκειμένου να διασαφηνίσουν τον τρόπο με τον οποίο έλαβε χώρα αυτή η τεράστια και εξευτελιστική για την Τεχεράνη παραβίαση ασφαλείας.

Το φονικό πλήγμα ήταν το αποτέλεσμα της έκρηξης μιας βόμβας που είχε τοποθετηθεί στο κτίριο δύο μήνες πριν από την άφιξή του Ισμαήλ Χανίγια. Από την πρώτη στιγμή, Ιράν και Χαμάς κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι κρύβεται πίσω από την επίθεση, το οποίο όμως δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη.

Επιπλέον, τα τελευταία 24ωρα έχουν αναθεωρηθεί πλήρως τα πρωτόκολλα ασφαλείας για τους ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους. Ο ηλεκτρονικός τους εξοπλισμός αντικαταστάθηκε, ενώ ορισμένοι από αυτούς μεταφέρθηκαν σε τοποθεσία διαφορετική από αυτήν που υπηρετούσαν.

Το επίλεκτο σώμα των Φρουρών της Επανάστασης που έχει αναλάβει να ξεδιαλύνει την κατάσταση δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμη λεπτομέρειες για τις συλλήψεις, ούτε για την πρόοδο των ερευνών, ωστόσο έχει ορκιστεί να πάρει μια σκληρή εκδίκηση, όπως και ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σχολίασαν οι ανώνυμες πηγές των ΝΥΤ.

