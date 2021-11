Ιράν: Απετράπη προσπάθεια των ΗΠΑ να κλέψουν πετρέλαιο από δεξαμενόπλοιο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Η ιρανική τηλεόραση δεν διευκρίνισε την ημερομηνία του συμβάντος ούτε την εθνικότητα του δεξαμενόπλοιου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε σύγκρουση κυρίως λόγω των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, η συμπλοκή είχε διάφορα στάδια.

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν ένα δεξαμενόπλοιο που εξήγε ιρανικό πετρέλαιο και μετέφεραν το φορτίο του σε ένα άλλο δεξαμενόπλοιο το οποίο και κατηύθυναν προς άγνωστο προορισμό".

Σε ένα δεύτερο στάδιο, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με την υποστήριξη της αεροπορίας τους, "αιχμαλώτισε το σκάφος", σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή.

"Οι αμερικανικές δυνάμεις επιχείρησαν εκ νέου να εμποδίσουν τη διέλευση του δεξαμενόπλοιου χρησιμοποιώντας αρκετά ελικόπτερα και ένα πολεμικό πλοίο, αλλά απέτυχαν και πάλι".

"Το δεξαμενόπλοιο είναι τώρα στα ιρανικά χωρικά ύδατα", μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, χωρίς να διευκρινίζει αν το σκάφος το οποίο ανέκτησαν οι Ιρανοί ήταν εκείνο στο οποίο οι Αμερικανοί είχαν μεταφέρει το πετρέλαιο.

Ο Πέμπτος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, που εδρεύει στο Μπαχρέιν, δήλωσε στο Reuters πως έχει δει τις πληροφορίες, αλλά προς το παρόν δεν έχει να δώσει κάποια πληροφορία.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει κατ΄επανάληψη τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις στρατιωτικές δραστηριότητές τους στον Κόλπο, λέγοντας πως οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών έχουν αυξήσει τις περιπολίες προκειμένου επίσης να διασφαλίσουν τη διέλευση ιρανικών πλοίων και να καταπολεμήσουν το λαθρεμπόριο καυσίμων.

