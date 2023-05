Ιράν: Βεβηλώθηκε ο τάφος της Μαχσά Αμινί

Η 22χρονη Μαχσά Αμινί πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2022 μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών της Τεχεράνης, η οποία την κατηγόρησε ότι παραβίασε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα που επιβάλλει στις γυναίκες συγκεκριμένα στην Ισλαμική Δημοκρατία να φορούν μαντήλα στο κεφάλι.

Οι διαδηλώσεις μετά τον θάνατό της αμφισβήτησαν το ισλαμικό σύστημα που κυβερνά το Ιράν μετά την επανάσταση του 1979. Τους τελευταίους μήνες ωστόσο οι κινητοποιήσεις μειώθηκαν σε μέγεθος αν και συνεχίζονται πιο σποραδικά.

Η Μαχσά Αμινί, η οποία είχε πάει τότε στην Τεχεράνη μαζί με την οικογένειά της, τάφηκε στη γενέτειρά της, στη Σακέζ, στην ιρανική επαρχία του Κουρδιστάν όπου, σύμφωνα με τους ακτιβιστές, οι αρχές είναι αποφασισμένες να εμποδίζουν κάθε δημόσια συγκέντρωση στη μνήμη της.

#Iran protests: Mahsa #Amini's grave attacked by vandals. Shows that it’s not the authorities that are against freedom, but the people. That’s the problem. ?@IRIMFA_EN? ?@BBCWorld? https://t.co/k0VhAXWMvm