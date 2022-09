Ιράν: Διαδηλώσεις για τον θάνατο της 22χρονης Μάχσα Αμινί μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών

Μια διαδήλωση έγινε το βράδυ της Κυριακής στο Σαναντάζ, την πρωτεύουσα του ιρανικού Κουρδιστάν, απ’ όπου καταγόταν η 22χρη Μάχσα Αμινί. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε πολλά πανεπιστήμια της πρωτεύουσας.

Σήμερα το βράδυ, στην οδό Χιτζάμπ στο κέντρο της Τεχεράνης «πολλές εκατοντάδες (γυναίκες) φώναξαν συνθήματα κατά των αρχών και ορισμένες έβγαλαν τη μαντίλα τους», μετέδωσε το πρακτορείο Fars. Σε ένα σύντομο βίντεο διακρίνεται ένα πλήθος πολλών δεκάδων ανθρώπων. Κάποιες από τις διαδηλώτριες βγάζουν τη μαντίλα τους φωνάζοντας «θάνατος στην Ισλαμική Δημοκρατία».

The university broadcasted religious mourning songs from the university loudspeakers to disrupt their #IranProtests .

Tarbiat Modares Uni students also rallied today to protest the killing of #MahsaAmini .

«Η αστυνομία συνέλαβε πολλά άτομα και διέλυσε το πλήθος με γκλομπ και δακρυγόνα», πρόσθεσε το Fars.

Μια παρόμοια διαδήλωση έγινε στη Μασχάντ, την ιερή πόλη στο βορειοανατολικό Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Δύο νεκροί και 15 τραυματίες σύμφωνα με ιρανική οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Παράλληλα, η ιρανική οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw ανακοίνωσε απόψε ότι δύο άνδρες σκοτώθηκαν σε αυτές τις διαδηλώσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η πληροφορία αυτή από επίσημες πηγές.

«Στις διαδηλώσεις της Δευτέρας στην πόλη Ντιβανταρέχ τουλάχιστον δύο πολίτες, ο Φουάντ Καντιμί και ο Μοχσέν Μοχαμαντί, πέθαναν αφού μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κοσρά της Σαναντάτζ, ενώ 15 άλλοι τραυματίστηκαν», ανέφερε η Hengaw στον λογαριασμό της στο Twitter.

Στις 13 Σεπτεμβρίου η Μάχσα Αμινί συνελήφθη στην Τεχεράνη επειδή δεν τηρούσε τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες. Οι γυναίκες στο Ιράν είναι υποχρεωμένες να καλύπτουν τα μαλλιά τους με το χιτζάμπ όταν βρίσκονται σε δημόσιο χώρο. Η αστυνομία ηθών απαγορεύει εξάλλου στις γυναίκες να φορούν πανωφόρια πάνω από το γόνατο, στενά παντελόνια, σκισμένα τζιν ή ακόμη και ρούχα με έντονα χρώματα, μεταξύ άλλων.

Η Αμινί έπεσε σε κώμα μετά τη σύλληψή της και πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο. Η αστυνομία υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε καμία «σωματική επαφή» μεταξύ των αστυνομικών και της νεαρής γυναίκας, όμως οι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρούν «ύποπτο» τον θάνατό της. «Πολλοί διαδηλωτές είναι πεπεισμένοι ότι η Μάχσα πέθανε από τα βασανιστήρια», μετέδωσε το Fars.

Στην Τεχεράνη, φοιτητές οργάνωσαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε πολλά πανεπιστήμια, ζητώντας εξηγήσεις από τις αρχές.

Sep. 19 - Sanandaj, W #Iran

Brave locals are holding anti-regime #IranProtests against the killing of #MahsaAmini for 3rd day despite the regime's brutal suppression.

The sound of gunshots can be heard in the video. #?????????pic.twitter.com/7qKKslwCJZ