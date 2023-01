Ιράν: Δικαστήριο καταδίκασε ένα νεαρό αγόρι και μια νεαρή κοπέλα επειδή χόρευαν αγκαλιασμένοι στον δρόμο

Σημειώνεται ότι στο βίντεο, η Χαγκιγκί φαίνεται να χορεύει χωρίς να φορά το χιτζάμπ της, κάτι που απαγορεύεται στο Ιράν.

Iran: A 21-y-o couple have been sentenced to 10 years in jail each for dancing at the foot of Tehran's Azadi (Freedom) Tower, sources close to them tell @nimnia11. Regime is handing out heavy sentences to anyone defying its strict rules. #??????_?????#????????_?????#????_?????pic.twitter.com/F0ahwzJhA1