Ιράν - Διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης: Θα πλήξουμε τον εχθρό όπου κι αν βρίσκεται

«Σήμερα βρισκόμαστε σε ανοικτή μάχη με τον εχθρό», δήλωσε ο Σαλαμί στη διάρκεια τελετής στην παράκτια πόλη Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, όπου το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας παρουσίασε ένα νέο πλοίο, το Abu Mahdi, και 100 εκτοξευτήρες ρουκετών.

Το πλοίο πήρε το όνομά του από τον Αμπού Μάχντι αλ Μουχάντις, τον διοικητή των ιρακινών Χασντ αλ Σάαμπι (Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης) που σκοτώθηκε μαζί με τον Ιρανό στρατηγό Κασέμ Σολεϊμανί επικεφαλής της Δύναμης Κοντς του επίλεκτου σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, σε αμερικανικό πλήγμα στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης το 2020.

IRGC commander Hossein Salami caught with a Freudian slip:

“We will take revenge on all our “

martyrs”

Because they can’t take “revenge” on themselves (IRGC is behind the attack)

Freudian slip: an unintentional error regarded as revealing subconscious feelings#IRGCterroristspic.twitter.com/75Ll7lNm9h