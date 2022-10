Ιράν: Επεισόδια σε λύκειο της Τεχεράνης, με ξυλοδαρμούς μαθητριών και δακρυγόνα κατά των γονέων που περικύκλωσαν το σχολείο

Όπως έγινε γνωστό σήμερα από τις ιρανικές αρχές, σε βάρος περίπου 300 ανθρώπων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε σχέση με τις επεισοδιακές διαδηλώσεις στην Τεχεράνη.

Μαθήτριες λυκείου της Τεχεράνης που αρνήθηκαν να υποβληθούν σε σωματικό έλεγχο και να παραδώσουν τα κινητά τηλέφωνά τους, ξυλοκοπήθηκαν σήμερα από άνδρες των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο μαρτυρίες και βίντεο από μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

#BREAKING: Happened today in #Tehran! Security forces of #Iranian regime raided Sadr highschool to arrest a group of school girls as young as 15 to 18 years old who were protesting the regime & forced hijab laws. They severely beat one of the schoolgirls.#MahsaAmini#????_?????pic.twitter.com/byl026WI0m — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 24, 2022

Το Reuters υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει την αυθεντικότητα των βίντεο, στα οποία διακρίνονται επίσης αστυνομικοί να ρίχνουν δακρυγόνα για να απωθήσουν γονείς που είχαν περικυκλώσει το σχολείο.

Το Ιράν συγκλονίζεται εδώ και εβδομάδες από κύμα διαδηλώσεων μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί στις 16 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών της Τεχεράνης για παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα για τις γυναίκες.

This footage shows use of tear gas by the security forces of #Iranian regime to disperse family members of the school girls who were attacked in Sadr high school of #Tehran this afternoon.#MahsaAmini#????_?????pic.twitter.com/wLM8oViOL9 — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 24, 2022

Όπως έγινε γνωστό σήμερα από τις ιρανικές αρχές, σε βάρος περίπου 300 ανθρώπων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε σχέση με τις επεισοδιακές διαδηλώσεις στην Τεχεράνη. Ορισμένοι από τους κατηγορούμενους βρίσκονται αντιμέτωποι ακόμη και με τη θανατική ποινή.