Ιράν: Φοιτήτριες αποδοκίμασαν τον Πρόεδρο Ραϊσί - Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις

Ο Ραϊσί μίλησε σε καθηγητές και φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Αλζάχρα της Τεχεράνης και απήγγειλε ένα ποίημα που παρομοιάζει τους «ταραξίες» με μύγες.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν μπαίνουν στην τέταρτη εβδομάδα τους.

«Φαντάζονται ότι μπορούν να επιτύχουν τους κακούς σκοπούς τους στα πανεπιστήμια. Έχουν άγνοια ότι οι φοιτητές και οι καθηγητές μας επαγρυπνούν και δεν θα επιτρέψουν στον εχθρό να πραγματοποιήσει τους κακούς σκοπούς του», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter από την ακτιβιστική ιστοσελίδα 1500tasvir δείχνει φοιτήτριες να φωνάζουν ρυθμικά «Ραϊσί, άντε χάσου» και «Μουλάδες, άντε να χαθείτε», την ώρα που ο πρόεδρος επισκέπτεται το πανεπιστήμιο. Σε άλλοι βίντεο φοιτητές λένε «Δεν θέλουμε έναν διεφθαρμένο επισκέπτη», αναφερόμενοι στον Ραϊσί.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα των βίντεο.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η 22χρονη Μαχσά Αμινί δεν πέθανε λόγω χτυπημάτων στο κεφάλι και στα άκρα που δέχτηκε όσο ήταν υπό κράτηση από την αστυνομία αλλά ο θάνατός της οφείλεται σε μια προϋπάρχουσα πάθηση. Η Αμινί, που ήταν κουρδικής καταγωγής, συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη επειδή δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ της και πέθανε τρεις ημέρες αργότερα. Ο θάνατός της πυροδότησε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα - τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ηγεσία του Ιράν εδώ και πολλά χρόνια.

Γυναίκες βγάζουν τις μαντίλες τους αψηφώντας το ιερατείο ενώ οργισμένα πλήθη ζητούν την απομάκρυνση του ανωτάτου πνευματικού ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η κυβέρνηση λέει ότι οι διαμαρτυρίες είναι ένα σχέδιο των εχθρών του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και κατηγορεί τους ένοπλους αντιφρονούντες για βιαιοπραγίες κατά τις οποίες φέρεται να έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 20 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περισσότεροι από 185 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκατοντάδες τραυματίστηκαν και χιλιάδες συνελήφθησαν από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Μετά το κάλεσμα για μαζικές διαδηλώσεις σήμερα, οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν και έκαναν χρήση δακρυγόνων στις κουρδικές πόλεις Σαναντάτζ και Σακέζ, ανέφερε η ιρανοκουρδική οργάνωση Hengaw.

Eyewitnesses saying that security forces shot the driver dead in #Sanandaj#Iran because of honking #MahsaAmini#IranRevolution#IranProrests2022

pic.twitter.com/3VZCgeW6vg