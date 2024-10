Ιράν: Φονική πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην επαρχία Χουζεστάν - Ένας νεκρός - Βίντεο

Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του δυστυχήματος, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA που επικαλείται τον κυβερνήτη της περιοχής Σουστάρ, τον Μοχσέν Μουσαβί. Ο ίδιος αξιωματούχος απέδωσε την πυρκαγιά σε «πρόσκρουση βυτιοφόρου σε δεξαμενές», συμπληρώνοντας ότι το περιστατικό διερευνάται.

Οι εικόνες που μεταδίδει η ιρανική τηλεόραση δείχνουν τεράστιες φλόγες να ξεπηδούν από τις εγκαταστάσεις και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό της περιοχής.

Τον Μάρτιο, ένας άνθρωπος είχε χάσει τη ζωή του κατά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε διυλιστήριο πετρελαίου στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν.

??#BREAKINGNEWS: FIRE AT IRAN'S PARS PETRO SHUSHTAR REFINERY KILLS ONE.

At least one person was killed in a fire at the Pars Petro #Shushtar refinery in Iran's Khuzestan province, according to state media.

