Ιράν: Γνωστός τραγουδιστής καταδικάστηκε σε φυλάκιση επειδή επέκρινε τη μαντίλα

Οι δικαστικές αρχές ανακοίνωσαν τον Σεπτέμβριο ότι ο καλλιτέχνης κατηγορείται για «διατάραξη της δημόσιας τάξης» και για «παραγωγή και προβολή ταινιών που προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ».

Η Μινουεΐ διευκρίνισε ότι ο καλλιτέχνης οφείλει να εκτίσει ποινή φυλάκισης ενός έτους, που είναι η μεγαλύτερη, βάσει της αρχής άθροισης των καταδικαστικών αποφάσεων του ιρανικού δικαίου.

Singer Mehdi Yarrahi has been sentenced to two years and eight months in prison and 74 lashes for a song he released critical of Iran's law requiring women to cover their heads. https://t.co/GcqiONg3fH