Ιράν: Η χώρα κατασκεύασε τείχος 10 χιλιομέτρων στα σύνορα με το Αφγανιστάν

Στις 9 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομενί είχε ανακοινώσει το «πλήρες» κλείσιμο των συνόρων, προσθέτοντας ότι η χώρα δεν ήταν «πλέον σε θέση να δέχεται τέτοιο αριθμό Αφγανών μεταναστών».

Από την επάνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021, η ροή Αφγανών μεταναστών προς το Ιράν έχει αυξηθεί.

Το Ιράν μοιράζεται με το Αφγανιστάν σύνορα άνω των 900 χλμ.

Iran has completed more than 10 kilometers of border fortification along its border with Afghanistan, according to the commander of the Iranian Army Forces.