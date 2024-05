Ιράν: Κορυφώνεται το θρίλερ με τη συντριβή του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο Ραϊσί

Νωρίτερα, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί και τον υπουργό Εξωτερικών βρέθηκε αλλά δεν υπήρξε αναφορά στην τύχη των επιβατών. H Ερυθρά Ημισέληνος, ωστόσο, διέψευσε την είδηση.

Πιο πριν Ιρανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι είχε γίνει επαφή με έναν επιβάτη και ένα μέλος του πληρώματος που επέβαιναν στο ελικόπτερο. Ο αξιωματούχος είπε ότι έχει γίνει επαφή σε αρκετές περιπτώσεις.

Δυσμενείς καιρικές συνθήκες η αιτία της συντριβής

Η συντριβή του ελικοπτέρου του προέδρου Ραϊσι οφείλεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ο τραυματισμός ή θάνατος των επιβατών δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, μετέδωσε νωρίτερα η ιρανική κρατική τηλεόραση. Η κακοκαιρία περιπλέκει και τις επιχειρήσεις διάσωσης, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις.

HAPPENING NOW: Iranian rescue teams are currently searching for the helicopter carrying President Ebrahim Raisi which reportedly crashed on Sunday.

The teams could be seen searching through thick fog on mountain roads and hillsides.

Iranian state media is currently calling on… pic.twitter.com/l3wGTnsnbv