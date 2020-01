Ιράν: Μετά το ποδοπάτημα και τους δεκάδες νεκρούς πραγματοποιήθηκε η ταφή του Σουλεϊμανί

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η σορός του μεταφέρθηκε τελικά στο τμήμα ταφής των μαρτύρων στο κοιμητήριο του Κερμάν

#Iran has now reportedly started the burial ceremony for Qassem Soleimani.