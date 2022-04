Ιράν: Μια λεοπάρδαλη σκοτώθηκε από πυρά αφότου επιτέθηκε σε έναν αστυνομικό- Βίντεο

Αρχικά, ο εκπρόσωπος τύπου αυτής της επαρχίας Καμιάρ Βαλιπούρ επιβεβαίωσε πως το ζώο είχε αιχμαλωτιστεί και μεταφερθεί προς μια προστατευόμενη ζώνη, αφότου «επιτέθηκε και τραυμάτισε έναν αστυνομικό», στην κοινότητα Γκαεμσάχρ.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως «η κατάσταση της υγείας του αστυνομικού δεν εμπνέει ανησυχία».

Σε ένα βίντεο, που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται μια λεοπάρδαλη να περιφέρεται στην πρόσοψη ενός κτιρίου και πάνω από την επιγραφή μιας τράπεζας. Λίγο μετά, πανικόβλητο, το άγριο ζώο πηδάει στο έδαφος και τρέπεται σε φυγή.

Κάτοικοι, τρομοκρατημένοι, τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση φωνάζοντας, βάσει των εικόνων.

#Iran A leopard attacked a policeman in a city of northern Iran sparking panic among local residents of Ghaemshahr.#Leopard shot dead after attacking policeman in Ghaemshahr, Iran pic.twitter.com/u3UwEjGEQ2