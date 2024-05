Ιράν: Νέα δίκη για τη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Η δίκη, η οποία αναμένεται να αρχίσει σήμερα, αφορά ηχητικό μήνυμα που είχε μοιραστεί τον Απρίλιο με ανθρώπους που την υποστηρίζουν από τη φυλακή, όπου παραμένει έγκλειστη από τα τέλη του 2021, με το οποίο κατήγγειλε «γενικευμένο πόλεμο εναντίον των γυναικών» στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Κατηγορείται πως επιδόθηκε σε «προπαγάνδα εναντίον του καθεστώτος».

Οι ιρανικές δικαστικές αρχές δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο για την υπόθεση.

Σύμφωνα με την οικογένειά της, η κυρία Μοχαμαντί ανέφερε πως η δίκη θα έπρεπε να είναι ανοικτή για το κοινό, ώστε «αυτόπτες μάρτυρες και οι επιζήσασες να μπορέσουν να καταθέσουν για τις σεξουαλικές επιθέσεις που διαπράττονται από το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε βάρος γυναικών» στις ιρανικές φυλακές.

Στο μήνυμά της, η αγωνίστρια και δημοσιογράφος, που κρατείται στη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης, παρότρυνε τις Ιρανές να μοιράζονται στοιχεία για τις συλλήψεις τους και τις σεξουαλικές επιθέσεις που υφίστανται μέσω του λογαριασμού της στο Instagram.

Αναφέρθηκε ειδικά στην Ντίνα Γαλιμπάφ, δημοσιογράφο και φοιτήτρια, η οποία, σύμφωνα με ΜΚΟ, συνελήφθη αφού κατηγόρησε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης μέλη των δυνάμεων ασφαλείας πως της πέρασαν χειροπέδες και της επιτέθηκαν σεξουαλικά κατά τη διάρκεια προηγούμενης σύλληψής της στο μετρό. Η κυρία Γαλιμπάφ αφέθηκε έκτοτε ελεύθερη.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι αρχές εντείνουν την καταπίεση των γυναικών, χρησιμοποιώντας ιδίως συστήματα βιντεοπαρακολούθησης.

Στην Ισλαμική Δημοκρατία επιβάλλεται πολύ αυστηρός ενδυματολογικός κώδικας στις γυναίκες, που είναι μεταξύ άλλων υποχρεωμένες να καλύπτουν εντελώς τα μαλλιά τους σε δημόσιους χώρους μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Φυλακισμένη από τον Νοέμβριο του 2021, η κυρία Μοχαμαντί δεν έχει μπορέσει να δει τον σύζυγό της και τα δίδυμα παιδιά της, που ζουν στο Παρίσι εδώ και χρόνια. Δήλωσε πως η δίκη που αναμένεται να αρχίσει σήμερα σε βάρος της θα είναι η τέταρτη του είδους.

Η ακτιβίστρια, 52 ετών, έχει καταδικαστεί και φυλακιστεί επανειλημμένα από τα 25 της, εξαιτίας της στράτευσής της εναντίον του εξαναγκασμού των γυναικών να φορούν μαντίλα και εναντίον της ποινής του θανάτου.

Imprisoned Nobel Laureate in Iran Narges Mohammadi will face trial once again on May 19th, on the charge of “propaganda against the state.”

Mohammadi, who has been a steadfast advocate for basic human rights and peaceful dissent is already serving over 12 years in prison due to… pic.twitter.com/mnRdSH41PF