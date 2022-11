Ιράν: Νέες διαδηλώσεις στα πανεπιστήμια και στο Κουρδιστάν

Οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά τον θάνατο της νεαρής Κούρδισσας ιρανικής καταγωγής Μαχσά Αμινί στις 16 Σεπτεμβρίου, έπειτα από τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών, έχουν εξελιχθεί στο μεγαλύτερο κύμα διαμαρτυρίας στη χώρα μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Με την πάροδο των ημερών, οι διαδηλώσεις υπέρ της ελευθερίας των γυναικών έχουν μετατραπεί σε κίνημα κατά του ισλαμικού καθεστώτος, με τις διαδηλώσεις να εξαπλώνονται στους δρόμους, στα πανεπιστήμια, ακόμη και στα σχολεία, παρά την καταστολή, ο απολογισμός της οποίας πλησιάζει τους 200 νεκρούς, σύμφωνα με την καταμέτρηση μιας ΜΚΟ που έχει την έδρα της εκτός του Ιράν.

Σύμφωνα με την οργάνωση για τα δικαιώματα των Κούρδων του Ιράν, Hengaw, που έχει την έδρα της στη Νορβηγία, οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ σήμερα στην πόλη Μαριβάν του Κουρδιστάν, τραυματίζοντας 35 ανθρώπους. Ο απολογισμός αυτός δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθεί επί του παρόντος.

Today: “Death to Khamenei,” people chant in Mariwan after the death of #NasrinGhaderi, a Kurdish young woman who died in Tehran in result of baton blows. Her family in Mariwan is pressured to say she died of flu. Acc: @hengawO#MahsaAmini#????_?????#Iranpic.twitter.com/2UEQU58Y1J