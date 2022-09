Ιράν: Ο πρόεδρος αρνήθηκε να παραχωρήσει συνέντευξη σε δημοσιογράφο του CNN επειδή δεν φορούσε μαντήλα

Όπως αποκάλυψε η ίδια σε ανάρτησή της στο Twitter, θα επρόκειτο για την πρώτη συνέντευξη του Ιρανού προέδρου επί αμερικανικού εδάφους…αλλά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

«Μετά από εβδομάδες ετοιμασιών και πολύωρες διαδικασίες για την εγκατάσταση μεταφραστικού εξοπλισμού, φώτων και καμερών, ήμασταν έτοιμοι. Αλλά ο πρόεδρος Ραϊσί δεν εμφανίστηκε. Σαράντα λεπτά αργότερα ήρθε ένας βοηθός. Όπως μου είπε, ο πρόεδρος πρότεινε να φορέσω μαντίλα, γιατί είναι οι ιεροί μήνες του Μουχαράμ και του Σαφάρ», αφηγείται η Αμανπούρ, εξηγώντας πως αρνήθηκε «ευγενικά» να συμμορφωθεί με το συγκεκριμένο αίτημα.

«Βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη, όπου δεν υπάρχει νόμος ή παράδοση σχετικά με τις μαντίλες. Τόνισα ότι κανένας Ιρανός πρόεδρος στο παρελθόν δεν το είχε απαιτήσει όταν τους έπαιρνα συνέντευξη εκτός Ιράν. Ο βοηθός ξεκαθάρισε ότι η συνέντευξη δεν θα πραγματοποιούνταν αν δεν φορούσα μαντίλα. Έκανε λόγο για “ζήτημα σεβασμού” και μίλησε για την “κατάσταση στο Ιράν” – αναφερόμενος στις διαδηλώσεις που σαρώνουν τη χώρα», συνέχισε. «Και πάλι, είπα ότι δεν μπορούσα να συμφωνήσω με αυτό το πρωτοφανές και απροσδόκητο αίτημα. Κι έτσι φύγαμε».

«Η συνέντευξη δεν έγινε. Την ώρα που οι διαδηλώσεις συνεχίζονται και άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, θα ήταν μια σημαντική στιγμή για να μιλήσω με τον Πρόεδρο Ραϊσί» καταλήγει η δημοσιογράφος.

And so we walked away. The interview didn’t happen. As protests continue in Iran and people are being killed, it would have been an important moment to speak with President Raisi. 7/7 pic.twitter.com/kMFyQY99Zh