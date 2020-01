Ιράν: Ο υπαρχηγός της Δύναμης Κουντς ορίστηκε διάδοχος του Σουλεϊμανί

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP

Το πρόγραμμα της Δύναμης Κουντς «θα μείνει όπως ακριβώς ήταν επί του προκατόχου του», προστίθεται στη δήλωση του Χαμενεΐ.

General Qaani was General #Soleimani deputy and the fast replacement after the killing of Soleimani last night in #Baghdad means Iranian respond and revenge is coming fast. #Iraq#Iranpic.twitter.com/GiGzYb6iE2