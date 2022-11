Ιράν: Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται για 7η σερί βδομάδα παρά την καταστολή

Οι αρχές προειδοποίησαν την προηγούμενη εβδομάδα τους διαδηλωτές ότι ήρθε η ώρα να αποσυρθούν, αλλά οι διαδηλώσεις συνεχίζονται με συγκεντρώσεις στις γειτονιές, τα πανεπιστήμια και τις μεγάλες λεωφόρους των πόλεων.

Σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights, ( IHR), 160 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά την καταστολή των διαδηλώσεων σε ολόκληρη την χώρα και 93 ακόμη σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας στην πόλη Ζαχεντάν, του νοτιοανατολικού Ιράν.

Κάθε τελετή πένθους, που οργανώνεται κατά την παράδοση την 40ή ημέρα μετά τον θάνατο, μετατρέπεται σε αντικαθεστωτική διαδήλωση.

Στην συνοικία Εκμπατάν της Τεχεράνης, κάτοικοι φώναξαν χθες το βράδυ συνθήματα όπως «Θάνατος στον Δικτάτορα» προς τις συγκεντρωμένες δυνάμεις ασφαλείας που απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, σύμφωνα με το οπτικό υλικό που αναρτήθηκε, κυρίως στο 1500tasvir.

Oct 27 - Mahabad, northwest Iran

Protesters chanting "Death to the dictator!" taking control of the local governor's office. Several protesters were shot to death yesterday in #Mahabad by repressive forces. #IranRevolution continues. #?????????pic.twitter.com/D2DIKNIBVv