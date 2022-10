Ιράν: Οι δικαστικές αρχές έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος τουλάχιστον 1.000 ανθρώπων αφότου ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις

Το Ιράν συγκλονίζεται από διαδηλώσεις μετά τον θάνατο στις 16 Σεπτεμβρίου της νεαρής Κούρδισσας, που πέθανε τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της στην Τεχεράνη από την αστυνομία ηθών για παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα της χώρας που υποχρεώνει κυρίως τις γυναίκες να φοράνε δημοσίως χιτζάμπ.

Δεκάδες άνθρωποι, κυρίως διαδηλωτές αλλά και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις που χαρακτηρίστηκαν "ταραχές" από τις αρχές. Εκατοντάδες άλλοι, μεταξύ των οποίων γυναίκες, συνελήφθησαν.

Σε βάρος τουλάχιστον 300 ανθρώπων που ενεπλάκησαν στις διαδηλώσεις έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στις επαρχίες Ζαντζάν και δυτικό Αζερμπαϊτζάν, στα βορειοδυτικά, και Σεμνάν στα βορειοανατολικά, ανέφερε σήμερα το Mizan Online, ο ιστότοπος της ιρανικής δικαστικής Αρχής.

Scenes of huge crowds making their way to the Saqez grave of #MahsaAmini on the 40th day after her death. #Iranpic.twitter.com/XYzngQaqIQ