Ιράν-Πακιστάν: Απότομη επιδείνωση των εντάσεων σε μια ασταθή περιοχή

Τόσο το Ιράν όσο και το Πακιστάν, χώρα που διαθέτει πυρηνικά όπλα, εδώ και δεκαετίες αντιμετωπίζουν στάσεις κατά μήκος των κοινών συνόρων τους, μήκους 1.000 χιλιομέτρων.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε προχθές, Τρίτη, το βράδυ ότι έπληξε στην πακιστανική επικράτεια την «τρομοκρατική οργάνωση» Τζαΐς αλ Αντλ («Στρατός της Δικαιοσύνης» στα αραβικά). Χαρακτηρίζοντας «εντελώς απαράδεκτη» την επίθεση, το Πακιστάν ανακάλεσε τον πρεσβευτή του από την Τεχεράνη και απαγόρευσε στον Ιρανό πρεσβευτή, που βρίσκεται στην πατρίδα του αυτό το διάστημα, να επιστρέψει στο Ισλαμαμπάντ.

Σε απάντηση για το ιρανικό πλήγμα, το Πακιστάν έβαλε στο στόχαστρο σήμερα Βελούχους Πακιστανούς αυτονομιστές στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν του Ιράν.

Από την ιρανική επίθεση σκοτώθηκαν δύο παιδιά, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ. Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά και τρεις γυναίκες, σκοτώθηκαν από τα πακιστανικά πλήγματα, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται ότι δεν είναι άξιες να ελέγχουν τις ένοπλες οργανώσεις που δρουν στην επικράτειά τους.

Οι επιθέσεις αυτές σημειώνονται σε μια περίοδο που η Μέση Ανατολή συγκλονίζεται από αλλεπάλληλες κρίσεις, αφού το Ισραήλ κήρυξε πόλεμο στην παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας, σε απάντηση για την πολύνεκρη επίθεσή της στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου . Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που στηρίζονται από το Ιράν, εξαπέλυσαν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα ενώ ο ισραηλινός στρατός ανταλλάσσει καθημερινά πυρά με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ στα σύνορα με τον Λίβανο.

Το Ιράν προχώρησε επίσης την Τρίτη σε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον «κατασκόπων» και «τρομοκρατών», όπως τους αποκάλεσε, στη Συρία και στο αυτόνομο Ιρακινό Κουρδιστάν.

Το Ιράν αναμένει ότι η ένταση με το Ισραήλ θα αυξηθεί, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Γάζα, εκτίμησε η Σάναμ Βάκιλ, της ομάδας προβληματισμού Chatham House που εδρεύει στη Βρετανία. Η Τεχεράνη «θέτει αυτές τις κόκκινες γραμμές για να δείξει ευθέως στο Ισραήλ σε τι θα ανταπαντήσει και σε τι όχι», πρόσθεσε η ερευνήτρια. «Το Ιράν θέλει να ενισχύσει τη θέση του. Οι επιθέσεις είναι μια προειδοποίηση περισσότερο προς τη διεθνή κοινότητα παρά προς το Πακιστάν», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον Αντουάν Λεβέσκ, ερευνητή στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, μολονότι η πακιστανική ανταπάντηση ενέτεινε τον φόβο μιας κλιμάκωσης, η άμεση συνέπεια αυτής της νέας κατάστασης είναι ότι «οι δύο χώρες τώρα έχουν πατσίσει, φαινομενικά και συμβολικά». Προέβλεψε μάλιστα ότι «ο κίνδυνος νέας κλιμάκωσης είναι ελάχιστος και μπορεί να μειωθεί με τον χρόνο».

Η Βάκιλ θεωρεί ότι η πακιστανική απάντηση «φαίνεται μετριοπαθής» και «αντίγραφο» της μεθόδου της Τεχεράνης, η οποία διαβεβαίωσε ότι στόχος της είναι μόνο οι ιρανικές οργανώσεις που δρουν από το εξωτερικό.

Το ιρανικό πρακτορείο FARS μετέδωσε ότι τα θύματα της σημερινής επίθεσης ήταν Πακιστανοί υπήκοοι, χωρίς να αναφέρει την πηγή του.

«Υπάρχει περιθώριο για αποκλιμάκωση εδώ. Θα μπορούσαν να βρουν μια λύση που θα επέτρεπε (και στις δύο χώρες) να σώσουν τα προσχήματα», είπε η Βάκιλ.

Το Πακιστάν ετοιμάζεται για τις βουλευτικές εκλογές της 8ης Φεβρουαρίου, με τον πανίσχυρο στρατό του να κατηγορείται ήδη ότι επιχειρεί να καθορίσει το αποτέλεσμα. Ο πρώην πρωθυπουργός Ιμράν Χαν, ο δημοφιλέστερος πολιτικός στην χώρα, είναι προφυλακισμένος και έχασε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για μία πενταετία, αφού τα έβαλε με τον στρατό. Ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός, ο Ναουάζ Σαρίφ, θεωρείται το φαβορί των εκλογών αυτών και οι αναλυτές επισημαίνουν ότι στηρίζεται από τους στρατιωτικούς.

Το Πακιστάν αντιμετωπίζει επίσης αυξημένες επιθέσεις στα σύνορά του με το Αφγανιστάν ενώ οι σχέσεις του με τους Ταλιμπάν της Καμπούλ έχουν επιδεινωθεί.

«Μην υποτιμάτε το πολιτικό όφελος που θα μπορούσε να έχει ο στρατός από αυτήν την απάντηση εναντίον του Ιράν. Η καταστολή του Ιμράν Χαν και του κόμματός του προκάλεσε την οργή του λαού. Αυτά τα αντίποινα θα μπορούσαν να έχουν ως συνέπεια τη συσπείρωση γύρω από τη σημαία, έστω και στιγμιαία», ανέφερε ο Μάικλ Κούγκελμαν, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Νότιας Ασίας στο Κέντρο Γουίλσον της Ουάσινγκτον, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

