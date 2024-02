Ιράν: Παρουσίασε δύο νέα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας - ΒΙΝΤΕΟ

“Με την είσοδο νέων συστημάτων στο αμυντικό δίκτυο της χώρας, οι ικανότητες αντιαεροπορικής άμυνας της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα ενισχυθούν σημαντικά”, τόνισε το IRNA.

Shahid Arman TELAR SAM system "unveiled". It was previously shown as Tactical Sayyad in recent years

The system has 2 variants, one with a X-band PESA radar (Joshan based) & another with an S-band AESA (Najm-804 based)

Note vertically launched Sayyad-3F missile