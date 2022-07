Ιράν: Πέντε νεκροί και 100 τραυματίες από σεισμούς που έπληξαν την επαρχία Χορμοζγκάν - Βίντεο

Από τις τρεις δονήσεις –οι δύο ήταν μεγέθους 6 βαθμών και η τρίτη 5,7– γκρεμίστηκε το μισό χωριό Σαγιέχ Χος. «Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 93 τραυματίστηκαν. Οι επτά από τους τραυματίες παραμένουν σε νοσοκομείο», ανέφερε ένας εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, ο Μοτζαταμπά Χαλεντί, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.

Ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 2 το πρωί, τοπική ώρα και προερχόταν από εστιακό βάθος 16 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Αμερικανικό Σεισμολογικό Ινστιτούτο USGS. Ακολούθησαν δύο άλλες δονήσεις, δύο ώρες αργότερα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στο Σαγιέχ Χος, που απέχει 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μπαντάρ Αμπάς, μιας πόλης 500.000 κατοίκων.

Breaking: Magnitude 6.1 earthquake strikes southern Iran. The earthquake was felt in Dubai. pic.twitter.com/FzUnS1mNB5