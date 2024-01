Ιράν: Ποιοι είναι οι αυτονομιστές που στοχοθετήθηκαν από τα πλήγματα του Πακιστάν

«Δύο άνδρες σκοτώθηκαν επίσης στην πυραυλική επίθεση σε ένα από τα χωριά στην μεθόριο, με τους οποίους ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 9», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, επικαλούμενο τον αντικυβερνήτη της επαρχίας Σιστάν-Μπαλουτσιστάν Αλιρεζά Μαρχαματί.

Δυο ημέρες έπειτα από πλήγματα του Ιράν στη δική του επικράτεια, το Πακιστάν ανακοίνωσε σήμερα πως διεξήγαγε κατά τη διάρκεια της νύχτας "πλήγματα εναντίον κρησφύγετων τρομοκρατών" στο Ιράν.

The Pakistani military conducted airstrikes in #Iran overnight, shortly after #Tehran targeted positions belonging to the Jaish ul-Adl terrorist group in #Pakistan. pic.twitter.com/a9BeGHG6IS