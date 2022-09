Ιράν: Σε συλλήψεις ακτιβιστών και δημοσιογράφων προχωρούν οι Αρχές του καθεστώτος - Βίντεο

Οι συλλήψεις αυτές συμπίπτουν με τον πολλαπλασιασμό των διαδηλώσεων στο Ιράν μετά την ανακοίνωση, στις 16 Σεπτεμβρίου, του θανάτου της 22χρονης Μαχσά Αμινί, η οποία έπεσε σε κώμα αφού συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη για «ανάρμοστη ενδυμασία» και κρατήθηκε από την αστυνομία ηθών. Η καταστολή των διαδηλώσεων αυτών έχει στοιχίσει τη ζωή σε 36 ανθρώπους, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Ο Μαζίντ Ταβακολί, ο οποίος έχει συλληφθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την αμφισβητούμενη προεδρική εκλογή του 2009, συνελήφθη την περασμένη νύκτα, έκανε γνωστό μέσω του Twitter ο αδελφός του, ο Μοχσέν.

The scenes in Iran are astonishing. How far will these protests go?

Ένα άλλο μαχητικό μέλος της κοινωνίας των πολιτών, ο Χοσεΐν Ροναγί, κατάφερε από την πλευρά του να διαφύγει από τους αστυνομικούς που ήρθαν να τον συλλάβουν στο σπίτι του ενώ έδινε συνέντευξη στο κανάλι Iran International που έχει έδρα το Λονδίνο, έκανε γνωστό αυτό το τελευταίο.

???? #Iran's President Ebrahim Raisi on Thursday said the death of #MahsaAmini that sparked protests in the Islamic republic and aboard needed to be investigated.

But as @cathyruthi explains, Raisi accused Western powers of hypocrisy for raising concerns ?? pic.twitter.com/yOR3dSnyAV