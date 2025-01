Ιράν: Συντριβή εκπαιδευτικού αεροσκάφους - Νεκροί οι τρεις επιβαίνοντες

Επί τόπου έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι εντόπισαν νεκρούς τους τρεις επιβαίνοντες, δήλωσε ο επικεφαλής του περιφερειακού κέντρου άμεσης βοήθειας Τζαμσίντ Μοχαμαντί.

Η συντριβή του εκπαιδευτικού αεροσκάφους οφείλεται σε μηχανική βλάβη, ανακοίνωσε ο αστυνομικός διευθυντής της επαρχίας Γκιλάν, ο Αζιζολάχ Μαλεκί.

Three police officers tragically died in a plane crash during a training exercise in Rasht, Iran, reportedly due to a technical malfunction.

Follow us on Telegram: https://t.co/0EMmcJsEtjpic.twitter.com/sQuRIssO6E