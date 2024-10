Ιράν: Θρίλερ με την τύχη κορυφαίου στρατηγού των Φρουρών της Επανάστασης - Αγνοείται εδώ και μέρες

Η Δύναμη Κουντς, η οποία έχει ως αποστολή τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό, είναι υπεύθυνη για τη στήριξη ένοπλων οργανώσεων στην περιοχή, όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η Χαμάς στη Γάζα, οι Χούθι στην Υεμένη και άλλες πολιτοφυλακές στο Ιράκ και τη Συρία, σχηματίζοντας τον λεγόμενο «Άξονα Αντίστασης».

Οι ανησυχίες για την κατάσταση του 67χρονου στρατηγού προέκυψαν μετά από αναφορές σε ισραηλινά και αραβικά μέσα ενημέρωσης ότι σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινών επιθέσεων στη Βηρυτό. Ιρανοί αξιωματούχοι, που μίλησαν ανώνυμα, δήλωσαν ότι ο Γκάνι ταξίδεψε στη Βηρυτό την περασμένη εβδομάδα για να συναντηθεί με ηγετικά στελέχη της Χεζμπολάχ και να υποστηρίξει την οργάνωση μετά τα ισραηλινά πλήγματα.

