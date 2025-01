Ιράν: Το Πολεμικό Ναυτικό παρουσίασε ένα νέο κατασκοπευτικό πλοίο

«Το πρώτο κατασκοπευτικό πλοίο της χώρας, με την ονομασία Zagros, εντάσσεται στις επιχειρήσεις μάχης του Πολεμικού Ναυτικού», μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Το πλοίο κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου στο Ιράν.

Από την προηγούμενη εβδομάδα οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξάγουν στρατιωτικά γυμνάσια με την ονομασία Eqtedar («ισχύς» στα περσικά), τα οποία πρόκειται να διαρκέσουν ως τα μέσα Μαρτίου με τη συμμετοχή του στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης.

«Το πλοίο Zagros θα είναι το μάτι του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού στα βάθη των θαλασσών και τους ωκεανούς», δήλωσε ο επικεφαλής του Πολεμικού Ναυτικού, ο ναύαρχος Σαχράμ Ιρανί.

The Iranian Navy has taken delivery of Zagros, a domestically-developed destroyer.

