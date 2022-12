Ιράν: Τουλάχιστον 100 συλληφθέντες διαδηλωτές κινδυνεύουν να καταδικαστούν σε θάνατο

Διαδηλώσεις κατά της πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας οργανώνονται από τα μέσα Σεπτεμβρίου, με αφορμή τον θάνατο μιας 22χρονης Κούρδισσας που είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών επειδή δεν τηρούσε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα.

#Zahedan

The protesters join the street for anti-regime demonstrations in Zahedan City and chanted slogans against Khamenei

December 30#MahsaAmini#IranRevolutionpic.twitter.com/jU4HhhRRH1